В Ростове за ТЦ «Солнышко» появится элитный ЖК
В Ростове за ТЦ «Солнышко» появится элитный ЖК. Об этом сообщила редакция DonDay со ссылкой на застройщика.
Несколько недель назад жители соседних домов увидели, как место для парковки на Суворова, 42 расчистили, а территорию оградили забором. Выяснилось, что там планируется строительство элитного жилищного комплекса в четыре этажа. Застройщик отметил, что фасад здания будет выполнен в историческом стиле.
Будущему строительству жители соседних домов были не рады, поскольку с появлением новых сооружений на узкой односторонней дороге пробок не избежать.
Сроки начала строительных работ неизвестны.