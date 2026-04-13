В Ростове за ТЦ «Солнышко» появится элитный ЖК. Об этом сообщила редакция DonDay со ссылкой на застройщика.Несколько недель назад жители соседних домов увидели, как место для парковки на Суворова, 42 расчистили, а территорию оградили забором. Выяснилось, что там планируется строительство элитного жилищного комплекса в четыре этажа. Застройщик отметил, что фасад здания будет выполнен в историческом стиле.Будущему строительству жители соседних домов были не рады, поскольку с появлением новых сооружений на узкой односторонней дороге пробок не избежать.Сроки начала строительных работ неизвестны.