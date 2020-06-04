В Ростовской области за сутки правоохранители составили более 500 протоколов о нарушении ограничительных мер в период пандемии коронавируса

За сутки в донском регионе правоохранители составили 505 протоколов о нарушении ограничительных мер в период пандемии коронавируса. О данных на 7 июня сообщили в правительстве Ростовской области.Так, за весь период полицейские составили 20 578 административных протоколов в отношении граждан, разгуливающих по улице без веской причины.Напомним, за нарушение режима самоизоляции дончанина могут оштрафовать на сумму от одной до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».