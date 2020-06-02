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В Ростовской области правоохранители составили почти 19 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции

В Ростовской области правоохранители составили почти 19 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции
За весь период в донском регионе правоохранители составили 18 902 протокола о нарушении режима обязательной самоизоляции. О данных на 4 июня сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, за последние сутки полицейские выявили 439 граждан, находящихся на улице без веской причины. За такое нарушение дончанам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Кроме того, если человек разгуливает по улице, имея диагноз «коронавирус» или подозрение на него, его также могут обязать заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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