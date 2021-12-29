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В Ростовской области еще 18 человек скончались от последствий коронавируса. О новых жертвах опасного вируса рассказали в региональном правительстве.По данным на 11 января, в регистре умерших прибавилось 11 женщин возрастом от 58 до 82 лет, а также семеро мужчин от 58 до 92 лет. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями, среди которых - ожирение, сахарный диабет, онкология и другие.Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 9 817 человек. Среди умерших есть дети, а также молодые люди.