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В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались еще шесть человек

В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались еще шесть человек

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек. Обновленными данными поделились в региональном правительстве.

Среди умерших - четыре женщины, которым было от 69 до 85 лет, и двое мужчин - 54 и 70 лет. У них были хронические заболевания, такие как ожирение, онкология, сахарный диабет и ряд других. Коронавирус, попадая в организм, вызывает обострение этих болезней, что и приводит к смерти.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами ковида стали 10 065 человек. Среди них есть дети.
Фото: hourpress.net
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