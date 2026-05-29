Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в десятый раз взял золото чемпионата России

Решающий матч Суперлиги против московского ЦСКА прошел 29 мая в ростовском Дворце спорта. Хозяйки площадки с самого начала задали высокий темп и уверенно довели счет до разгромного - 34:24.

Первый мяч в игре забили гости из Москвы. Но это не сбило донскую команду — она быстро перехватила инициативу и уверенно наращивала преимущество. К концу первой половины матча на табло горели цифры 19:11 в пользу «Ростов-Дона».

После перерыва москвички попытались вернуться в игру. За второй тайм они даже сократили отставание до пяти мячей. Однако обогнать ростовчанок им уже не удалось.

Итоговая победа принесла клубу десятый чемпионский титул в истории.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
