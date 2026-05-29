В Ростовской области штормовое предупреждение продлили до 1 июня

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 1 июня. Оповещение распространило РСЧС.

Неблагоприятная погода ожидается на юге региона до конца суток 29 мая. Также непогода возможна местами по области в течение 30 и 31 мая, ночью и утром 1 июня.

В этот период синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром до 20-25 метров в секунду.

Жителям советуют быть осторожными на улице. Важно держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин.
Фото: Дондей
