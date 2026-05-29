В Таганроге вместо поврежденной котельной построят новую

- В качестве оптимального решения рассматривается строительство новой модульной котельной. В настоящее время прорабатываем несколько вариантов, - сообщила Светлана Камбулова.

В Таганроге котельную, пострадавшую при воздушной атаке, восстанавливать не будут. Об этом глава города Светлана Камбулова рассказала в соцсетях 29 мая.Речь идет об объекте МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского, 40. Котельная была повреждена во время воздушной атаки 27 мая. После этого жители микрорайона Военный Городок остались без горячей воды.О сроках ремонта людям ничего не сообщали почти два дня. Затем власти заявили, что восстанавливать объект не имеет смысла.Пока не известно, когда в дома дадут горячую воду.