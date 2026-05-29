Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге вместо поврежденной котельной построят новую

В Таганроге вместо поврежденной котельной построят новую
В Таганроге котельную, пострадавшую при воздушной атаке, восстанавливать не будут. Об этом глава города Светлана Камбулова рассказала в соцсетях 29 мая.

Речь идет об объекте МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского, 40. Котельная была повреждена во время воздушной атаки 27 мая. После этого жители микрорайона Военный Городок остались без горячей воды.

О сроках ремонта людям ничего не сообщали почти два дня. Затем власти заявили, что восстанавливать объект не имеет смысла.

- В качестве оптимального решения рассматривается строительство новой модульной котельной. В настоящее время прорабатываем несколько вариантов, - сообщила Светлана Камбулова.


Пока не известно, когда в дома дадут горячую воду.
Фото: Светлана Камбулова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика