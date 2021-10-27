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В Ростовской области за сутки коронавирус унес жизни 33 человек

В Ростовской области за сутки коронавирус унес жизни 33 человек
В Ростовской области зарегистрировали новые случаи летального исхода среди пациентов с коронавирусом. По данным на 29 октября, опасная инфекция забрала жизни 33 человек. Это 22 женщины в возрасте от 58 до 93 лет и 11 мужчин - от 56 до 89 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Общее количество жителей региона, скончавшихся после тяжелой болезни, достигло 7 679 человек.

Выросло и число пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 620 человек. Это очередной антирекорд за весь период пандемии. Всего диагноз подтвердился у 154 828 человек, сообщили в областном правительстве.

Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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