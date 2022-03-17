В Ростовской области за сутки коронавирус унес жизни 19 человек

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В Ростовской области за сутки 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщает донское правительство по состоянию на 19 марта.За сутки коронавирус унес жизни шести женщин возрастом от 59 до 84 лет, а также 13 мужчин от 56 до 87 лет. Эти пациенты страдали хроническими заболеваниями, которые и стали причиной тяжелого течения болезни и смерти. Среди этих заболеваний - онкология, сахарный диабет и ожирение.Всего в регионе от опасного вируса скончались 10 639 человек. Преимущественно это пожилые люди. Однако в регистре есть и 20-летние, а также несколько детей.