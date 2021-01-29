Показатель зараженных COVID-19 в Ростовской области продолжает расти

В Ростовской области растет показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 1 на 2 февраля он увеличился до 1 533 на 100 тысяч населения. Общее число инфицированных достигло 64 437 человек. За минувшие сутки вирус подхватили 370 жителей региона.Из них 143 - люди в возрасте от 46 до 65 лет (38,6%). Немного меньше медики зафиксировали новых пациентов среди молодежи от 18 до 45 лет (115 человек, или 31,2%). Диагноз подтвердился у 76 пенсионеров от 66 до 79 лет (20,5%) и 17 пожилых дончан старше 80 лет (4,6%). Специалисты выявили инфекцию даже у детей - 19 несовершеннолетних начали борьбу с вирусом.За прошедшие сутки коронавирус забрал жизни девяти женщин от 63 лет до 91 года и 13 мужчин от 54 лет до 81 года. Всего с начала пандемии скончались 2 677 пациентов ковидных госпиталей.