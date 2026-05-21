В Ростове разыскивают родителей, бросивших своего ребенка одного в квартире
В Ростове-на-Дону ищут родителей, которые оставили своего ребенка одного в квартире. Происшествие случилось 20 мая в микрорайоне Суворовском.
Как сообщили соседи, из одной квартиры доносился шум. На место вызвали полицию, там сотрудники обнаружили ребенка одного. Рядом взрослых не оказалось.
- Совместно с представителями органов опеки сотрудники полиции изъяли ребёнка из семьи,- сообщили в пресс-службе полиции.
В настоящее время личности родителей установили, их разыскивает полиция.