В Ростове разыскивают родителей, бросивших своего ребенка одного в квартире

В Ростове-на-Дону ищут родителей, которые оставили своего ребенка одного в квартире. Происшествие случилось 20 мая в микрорайоне Суворовском.Как сообщили соседи, из одной квартиры доносился шум. На место вызвали полицию, там сотрудники обнаружили ребенка одного. Рядом взрослых не оказалось.- Совместно с представителями органов опеки сотрудники полиции изъяли ребёнка из семьи,- сообщили в пресс-службе полиции.В настоящее время личности родителей установили, их разыскивает полиция.