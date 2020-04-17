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В Ростовской области за сутки число заражённых коронавирусом увеличилось на 35: данные на 19 апреля

В Ростовской области за сутки число заражённых коронавирусом увеличилось на 35: данные на 19 апреля
Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области за сутки увеличилось на 35 человек. Таким образом, по данным на 19 апреля, на Дону 232 заболевших.

Состояние большинства из них удовлетворительное. По-прежнему в крайне тяжёлом состоянии остаётся один пациент.

Напомним, случаи заболевания выявлены в городах Ростов, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, Батайск, Чертково, Матвеев-Курган, Семикаракорск, Донецк, Зверево, Кашары, Таганрог, Азов, Каменске-Шахтинский, посёлках Матвеев-Курган и Чертково, слобода Кашары, а также Азовском, Сальском, Верхнедонском, Целинском, Цимлянском, Мартыновском, Октябрьском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Красносулинском, Мясниковском и Милютинском районах.

Половина случаев заражения является контактной и не связанной с посещением заграницы. То есть вновьвыявленные пациенты заразились от тех, у кого заболевание было выявлено ранее.

За сутки в России зарегистрировали 6 060 новых инфицированных. За весь период коронавирусом заразились 42 853 человек, из них умерли 361.

Теги: коронавирус в Ростовской области коронавирус пандемия коронавирус в Ростове-на-Дону

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