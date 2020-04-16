Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали на 9 новых территориях Ростовской области
В Ростовской области за сутки подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро 18 апреля в регионе зафиксировано 197 заболевших.
Новые пациенты – из девяти территорий. В Ростове-на-Дону за сутки зарегистрировано 11 положительных диагнозов, в Азовском районе – шесть, в Аксайском районе – четыре, в Зверево – три, В Каменском, Боковском, Обливском района, Гуково и Красном Сулине – по одному случаю. Всего на Дону уже 33 территории, охваченных COVID-19. Заболевшие также есть в Новочеркасске, Зернограде, Шахтах, Новошахтинске, Чертково, Батайске, Матвеев-Кургане, Донецке, Семикаракорске, Азове, Кашарах, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Сальском, Верхнедонском, Целинском, Цимлянском, Мартыновском, Белокалитвинском, Октябрьском, Красносулинском, Егорлыкском, Кашарском и Мясниковском районах.
В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 1 277 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 1 262.