Подрядчик не смог обжаловать отказ в расторжении контракта на Северный обход Ростова-на-Дону

В Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Ростова-на-Дону вынесли решение по делу о реконструкции Северного обхода. Тяжба велась вокруг участка Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск — а/д Ростов-на-Дону – Таганрог. Подрядчик (АО «Донаэродорстрой») подал иск в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы разорвать договор с региональным министерством транспорта. Поводом стали незакрытые вопросы по документации: Минтранс не предоставил одобренные проекты.

Еще в марте 2026 года суд отказал фирме, сославшись на то, что поводом к разрыву контракта могут быть только особые обстоятельства. А в деле фигурировал «обычный» срыв по срокам.

Более того, дорога на момент суда уже давно была построена и эксплуатировалась; не было и финансовых недомолвок.

«Донаэродорстрой» обжаловал отказ. 21 мая 2026 года вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
Фото: Официальный сайт правительства РО
