Случаи заражения коронавирусом зафиксировали на 27 территориях Ростовской области
Случаи заражение коронавирусной инфекцией фиксируют в новых муниципалитетах Ростовской области. По состоянию на утро 17 апреля количество заболевших достигло 168. За сутки выявили 23 заболевших.
Как сообщил глава региона, инфицированных выявили сразу в десяти территориях области. В Батайске подтвердили шесть случаев, в Ростове-на-Дону — два, в Шахтах — два, Белокалитвиноском районе — два, в Красносулинском районе — два, в Мартыновском районе — два, Егорлыкском, Кашарском, Мясниковском районах и городе Донецк — по одному. Таким образом, коронавирус «захватил» уже 27 муниципалитетов в донском регионе. Заболевшие есть также в Азове, Матвеев-Кургане, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Чертково, Новошахтинске, Новочеркасске, Зверево, Кашарах, Таганроге, Цимлянском, Октябрьском, Мартыновском, Целинском, Азовском, Верхнедонском и Сальском районах.