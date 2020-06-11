За сутки в Ростовской области составили 400 протоколов о нарушении режима ограничительных мер

Количество протоколов о нарушении ограничительных мер, несмотря на постепенное снятие режима, продолжает расти. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По состоянию на 13 июня в Ростовской области за все время ограничительных мер составили 23 409 протоколов о нарушении мер. Только за последние сутки правоохранители составили 396 протоколов.Людей штрафуют на сумму от одной до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Также людей обяжут выплатить от 15 до 40 тысяч рублей, если они разгуливают по улице, имея диагноз «коронавирус» или подозрение на него.Всего на Дону - 7 314 случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 65 человек, среди которых был 12-летний ребенок с тяжелым заболеванием нервной системы.