В Ростовской области за неделю выявили ОРВИ у 16 тысяч человек

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ пошла на спад. За неделю с 18 по 24 марта диагноз подтвердился у 15,9 тысячи человек. Это на тысячу меньше (или на 6,8%), чем за предыдущую неделю. С 11 по 17 марта к терапевтам обратились более 17 тысяч жителей региона с симптомами острой респираторной вирусной инфекции.По данным областного Роспотребнадзора, почти половина новых зараженных составляют дети младше 14 лет (48,7%).Ранее стало известно о новом штамме коронавируса. Его симптомы схожи с ОРВИ, в том числе с гриппом. Сначала температура тела поднимается до +39 градусов, появляются сильные головные и боли в горле, кашель. На следующий день температура падает до +37,5-38 градусов.Эпидемиологи рекомендуют при таких симптомах вызвать врача на дом и не ходить в поликлинику. COVID-19 — очень заразное заболевание. При любом контакте с зараженным в 90% случаев у людей появляются такие же симптомы.