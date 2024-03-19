Более 17 тысяч жителей Ростовской области за неделю заболели ОРВИ

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели более 17 тысяч человек. Информация об этом опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора. По данным за период с 11 по 17 марта, половина зараженных (49,1%) — дети младше 14 лет.По сравнению с предыдущей неделей число инфицированных увеличилось на 21%. С 4 по 10 марта заразились 14 тысяч человек. При этом количество пациентов с ОРВИ сохраняется ниже уровня эпидемического порога (на 9%).Основные симптомы заражения ОРВИ: боль в горле, насморк, кашель, повышенная температура тела. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.