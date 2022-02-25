В Ростове пропала без вести дезориентированная женщина

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В Ростове-на-Дону пропала без вести дезориентированная женщина. Алия Тенчурина сутки не выходит на связь с родственниками.Последний раз пропавшую видели 26 февраля около 12:00 возле ее собственного дома в переулке Доломановском. В тот день она направилась в неизвестном направлении и не вернулась обратно. Родные забили тревогу и обратились с заявлением в отделение полиции. К поискам Алии подключились волонтерские отряды. Женщина не ориентируется в пространстве и могла оказаться в другом районе города.У разыскиваемой рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч и светло-карие глаза. В день пропажи была одета в черное пальто и обута в сапоги такого же цвета. С собой у нее была сумка бежевого цвета.Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении женщины, просим вас сообщить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.