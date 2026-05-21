На Дону объявили желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Желтый уровень означает потенциально опасные погодные условия. Местами по региону ожидаются грозы, а порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях будет действовать до вечера 23 мая.

Кроме того, в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Наибольший риск возгораний прогнозируется в северо-западных районах региона. Предупреждение действует до конца суток 21 мая.

Жителям советуют держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, слабых конструкций и линий электропередачи. Также в регионе запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы.
Фото: Гидрометцентр России
