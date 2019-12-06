В Ростовской области за год подскочили цены на услуги ЖКХ и основные продукты питания



За год в Ростовской области значительно выросла стоимость ряда услуг и товаров. Данные об изменениях цен опубликовал Ростовстат.



По сравнению с декабрём 2018-го тарифы ЖКХ выросли на 4,1%. За последний год цены «скакали» два раза — в январе на 1,7%, в июле — на 2,4%. Власти изменили предельный рост платежей, поэтому, по словам экспертов, могут якобы повышать тарифы. Однако у людей возникает только один вопрос: почему при тех же доходах и том же потреблении воды, газа и электричества они должны платить больше? Россиянам дадут «выдохнуть» в первом полугодии 2020-го, но затем, в следующем, цены вновь поднимутся на 3,6%.



Помимо «коммуналки», в области подорожали медицинские и санаторно-оздоровительные услуги, а также связь и образование. Что касается продуктов, то в сравнении с прошлым декабрём более чем на 15% подорожали крупы и бобовые. За сливочное масло покупатели отдают на 13% больше, за хлеб и хлебобулочные изделия — на 5%, за молоко и молочные продукты — почти на 6%.



Цены снизились только на яйца, мясо и плодоовощную продукцию. Но радоваться дончанам не долго — к Новому году стоимость значительно поднимется.