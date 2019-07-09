В Ростовской области фрукты и овощи за полгода подорожали почти на 18 процентов



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С начала 2019 года в Ростовской области больше остальных подорожали фрукты, овощи, сливочное масло и макароны. В целом за полгода продовольственные товары подорожали на 3,1%, непродовольственные — на 1,4%.



Среди продуктов бьют рекорды по росту цены овощи и фрукты. За шесть месяцев они подорожали на 17,8%. На втором месте — сливочное масло и макаронные изделия. Их стоимость выросла на 6,2%. Следом идут крупа и бобовые, выросшие в цене на 5,7%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 4%, молоко и молочная продукция — на 3,4%.



Из непродовольственных товаров больше всего выросла стоимость сигарет. Цена на табачные изделия увеличилась на 5,2%. На втором месте — электротовары и другие бытовые приборы. Они подорожали на 2,8%, чистящие и моющие средства — на 2,2%, ткани — на 1,3%, обувь — на 1,1%,



На рынке услуг самое большое повышение составило на санаторно-оздоровительный отдых. Цены выросли на 17%. Далее идут услуги пассажирского транспорта. Стоимость проезда подорожала на 11,8 %. Услуги ЖКХ выросли в цене на 2,3%.