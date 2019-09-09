В Ростовской области с начала года сигареты подорожали на 6,6%



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С начала текущего года в Ростовской области цены на табачные изделия выросли на 6,6%. Среди непродовольственных товаров это самый большой рост.



Данные об изменении стоимости продовольственных и непродовольственных товаров 11 сентября опубликовал Ростовстат. В общем, все товары и платные услуги подорожали на 2,1%.



Из продуктов больше остальных подорожали сливочное масло – на 10,2% и макаронные изделия – на 6,7%. На 5,7% выросли в цене крупы и бобовые, на 5% - хлебобулочные изделия. Алкоголь вырос в цене на 1,7%.



Среди непродовольственных товаров максимальный рост продемонстрировали сигареты, они подорожали на 6,6%, бытовые приборы – на 2,5%, чистящие и моющие средства – на 2,4%.



В наборе услуг самый большой рост зафиксирован на санаторно-оздоровительные услуги. Они подорожали с начала года на 17%. На втором месте по повышению стоимости - транспорт, подорожание составило 15%. Услуги ЖКХ выросли в цене на 4%.