В Ростовской области за год 183 человека погибли при пожарах

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В донском регионе за 2023 год при пожарах погибли 183 человека, из которых семеро - дети. Об этом 26 декабря на конференции рассказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.Он сообщил, что по сравнению с прошлым годом число пожаров сократилось на 33%. В огне погибло на 6,6% меньше человек, а гибель детей снизилась на 46%. Количество спасенных увеличилось на 27%.В 2023 году в Ростовской области произошло более шести тысяч пожаров, в 2022 году их было 8 958. Из огня в этом году спасли 1 367 человек, а материальных ценностей на сумму свыше двух миллиардов рублей. В пожарах за 2023 год погибли 183 человека, семь из которых - дети.За последнее время одним из самых громких ЧП стал пожар 20 декабря в частном доме в Батайске, который унес жизни трех человек, из которых двое - дети. Возгорание началось из-за детской шалости.