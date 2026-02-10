Крупный агробизнес в Ростовской области выставили на продажу за 33,3 млн рублей

Фото: Авито

В Ростовской области продается готовый агробизнес с потенциалом прибыли более 6 миллионов рублей в год. Сообщение о продаже прибыльного агропроекта появилось на популярной платформе в начале февраля.Стоимость готового бизнеса, сочетающего в себе плодоносящие сады, животноводческую ферму и рекреационную зону, оценивается в 33,3 миллиона рублей. Агропроект расположен в живописном Лопанском поселении Целинского района и занимает территорию около 25 гектаров, занятых плодоносящими садами.В ассортименте представлены:• Черешневые сады: 15 гектаров, на которых произрастает около 7 тысяч деревьев.• Яблоневые сады: 4 гектара с 1,3 тысячи деревьев.• Грушевые сады: 4 гектара с 1,5 тысячи деревьев.• Вишневые сады: 2 гектара.Максимальная урожайность достигает до 90 тонн черешни и вишни, а также до 120 тонн яблок и груш в год.Помимо садов, 15 гектаров земли отведены под фермерское хозяйство и пастбища. На территории комплекса расположены постройки для содержания овец и кур, стойла, а также амбар.На данный момент на ферме содержатся 100 баранов, а пастбища оборудованы современной системой электропастуха.Кроме того, на территории располагается пруд площадью 7 гектаров, зарыбленный разнообразными видами рыб, включая карпа, сома, амура и судака; уютный дом с баней, гостиной, камином, бильярдной и мангальной зоной – идеальное место для отдыха и приема гостей; гостевые и хозпостройки. Безопасность территории обеспечивают два постоянно проживающих охранника.