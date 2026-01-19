Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области взошло около 100 процентов озимых. Данные регионального Минсельхозпрода стали известны 19 января.Осенью под урожай будущего года аграрии засеяли озимыми 2,87 миллиона гектаров. Эти данные перевыполнили плановые показатели почти на 3%. В результате озимые зерновые взошли на площади свыше 2 859 тысяч гектаров. Это составило 99,8% посевных площадей.С приходом зимы посевы ушли в перезимовку. Далее рост и развитие растений зависит от погодных условий.На данный момент специалисты отмечают хороший уровень запаса влаги в сельскохозяйственной почве.Напомним, в прошлом году из-за засухи и поздних заморозков в донском регионе случилась массовая гибель урожая. Из-за плохих погодных условий пострадали примерно миллион гектаров посевов. Убыток составил примерно четыре миллиарда рублей.В январе текущего года в Ростовской области отмечается большое количество снегопадов. Выпавший снег поспособствует накоплению влаги в почве. В свою очередь это благотворно повлияет на формирование урожая.