Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области взошло около 100 процентов озимых

В Ростовской области взошло около 100 процентов озимых
В Ростовской области взошло около 100 процентов озимых. Данные регионального Минсельхозпрода стали известны 19 января.

Осенью под урожай будущего года аграрии засеяли озимыми 2,87 миллиона гектаров. Эти данные перевыполнили плановые показатели почти на 3%. В результате озимые зерновые взошли на площади свыше 2 859 тысяч гектаров. Это составило 99,8% посевных площадей.

С приходом зимы посевы ушли в перезимовку. Далее рост и развитие растений зависит от погодных условий.

На данный момент специалисты отмечают хороший уровень запаса влаги в сельскохозяйственной почве.

Напомним, в прошлом году из-за засухи и поздних заморозков в донском регионе случилась массовая гибель урожая. Из-за плохих погодных условий пострадали примерно миллион гектаров посевов. Убыток составил примерно четыре миллиарда рублей.

В январе текущего года в Ростовской области отмечается большое количество снегопадов. Выпавший снег поспособствует накоплению влаги в почве. В свою очередь это благотворно повлияет на формирование урожая.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.