В Ростовской области взяли под охрану 15 объектов культурного наследия

Успенская православная церковь с колокольней в городе Донецке.

На Дону под охрану взяли 15 объектов культурного наследия. Исторические достопримечательности расположены в станицах Вёшенской и Еланской Шолоховского района, Боковской Боковского района, городе Донецке, хуторе Кондаков Константиновского района.Охранные зоны установили вокруг «Народного дома начала 20-го века», «Памятника В. И. Ленину», «Ремесленных мастерских», «Стелы Ю. А. Гагарину», «Бюста Героя СССР Я. П. Теличенко», «Церкви Архистратига Михаила», «Дома, где жил и работал над романом «Тихий Дон» в 1926-1927 гг. М. А. Шолохов», «Бюста М. А. Шолохова», «Двухклассной ремесленной школы», «Дома культуры, в котором проходили встречи М. А. Шолохова с общественными деятелями и деятелями культуры», «Здания гимназии, в которой учился русский, советский писатель М. А. Шолохов», «Казачьего куреня с хозпостройками», «Свято-Никольского собора», «Успенской православной церкви с колокольней», «Бюста Героя Советского Союза С. Ф. Мельника».На проекты зон охраны было выделено 7,5 миллиона рублей из областного бюджета.Напомним, что в охранной зоне объекта культурного наследия запрещается строительство и ограничена любая хозяйственная деятельность.