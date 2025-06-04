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В Ростовской области выставлены на продажу земельные участки обанкротившейся фирмы

В Ростовской области выставлены на продажу земельные участки обанкротившейся фирмы

В Ростовской области выставлены на продажу земельные наделы обанкротившейся фирмы. Объявление о предстоящих торгах размещено на специализированном ресурсе, аккумулирующем информацию о банкротствах.

На аукцион выставлены два земельных участка общей стоимостью 3,5 миллиона рублей. Один из них расположен в Октябрьском районе, вблизи хутора Веселая Бахмутовка, на территории бывшего ТОО «Союз». Этот участок земли, занимающий площадь 172 000 квадратных метров, оценен в 2,3 миллиона рублей.

Второй лот представляет собой участок площадью 1 532 квадратных метра, расположенный в городе Шахты по адресу: проспект Победы Революции, 111. Вместе с землей реализуется нежилое помещение площадью 10,9 квадратного метра. Начальная цена этого лота составляет 1,2 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 августа. Итоги аукциона будут подведены в день завершения приема заявок.

Компания ООО «Метстайл», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года, специализировалась на оптовой торговле металлоломом и отходами. В декабре 2021 года организация была признана несостоятельной из-за накопившихся долгов перед кредиторами.
Фото: Яндекс.Карты
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