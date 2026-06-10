В Ростовской области выросло число заболевших гепатитом за год

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В Ростовской области увеличилось число заболевших гепатитом за год. Об этом сказано в данных ежегодного отчета Роспотребнадзора.По данным специалистов, за последние 5 лет ситуация по заболеваемости острым вирусным гепатитом С и хроническими вирусными гепатитами В и С оценивается как неблагополучная. К примеру, в сравнении с 2021 годом увеличилось число заболевших острым вирусным гепатитом А (в 4,2 раза), острым вирусным гепатитом С (в 3,5 раза), хроническим вирусным гепатитом С (в 13,4 раза - с 3,14 до 42,43 на 100 тысяч населения).Если сравнить показатели 2024-го с 25-м годом, то показатели также неблагоприятные: острый вирусный гепатит А (в 1,5 раза): 80 случаев с показателем 1,92 на 100 тысяч населения – это выше уровня 2024-го на 56%. Случаев больше в Аксайском районе (5 зарегистрированных). При этом в 56% случаев болеют дети до 17 лет.Снизилось число заболевших острым вирусным гепатитом В (на 14,7%) и острым вирусным гепатитом С (в 1,2 раза). Но показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом в 2025 году увеличился в 1,5 раза. А показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С увеличился в 1,9 раза.