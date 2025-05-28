В Ростовской области выросли цены на картофель из-за плохого урожая

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В Ростовской области выросли цены на картофель. Причины этого объяснили специалисты ЦБ РФ.Инфляция на продовольственные товары связана с неурожаем прошлого года и быстрым расходованием запасов в хранилищах. По данным ЦБ РФ, инфляция на плодоовощную продукцию за год составила 31,72%. Картофель подорожал сильнее всего. Сейчас его цена в некоторых магазинах доходит до 150 рублей.Эксперты объясняют, что прошлогодний плохой урожай и быстрый расход запасов привели к нехватке картофеля в хранилищах. В результате цены на этот продукт значительно выросли.Кроме того, инфляция в Ростовской области за год составила 10,66%, что на 0,43% выше общероссийского показателя.