В Ростовской области из-за ураганного ветра начались перебои с водой

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В Мясниковском районе Ростовской области из-за сильного ветра начались перебои с водой. Об этом рассказала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.В Ростовской области почти неделю бушует непогода. Из-за этого началась пыльная буря, уровень воды в Дону снизился до критических отметок. Буря повалила десятки ветхих деревьев и других непрочных конструкций. Коммунальные службы перевели усиленный режим работы.Из-за непогоды снизился уровень воды в местах водозабора. Водоснабжение с пониженным давлением осуществляется: в селе Чалтырь (кроме пос. Дон-25), хуторе Мокрый Чалтырь, селе Крым, хуторах Весёлый, Калинин, Хапры, СНТ «Донец», СТ «Автомобилист», СТ «Ритм», СТ «Ладья», ДНП «Поселок Озерный», СНТ «Солнышко», ООО «Бумажная фабрика», ОАО «Молочный завод Мясниковский».О времени восстановления водоснабжения не сообщается. Поставки воды организует водоканал Таганрога.