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В Ростовской области из-за ураганного ветра начались перебои с водой

В Ростовской области из-за ураганного ветра начались перебои с водой
В Мясниковском районе Ростовской области из-за сильного ветра начались перебои с водой. Об этом рассказала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В Ростовской области почти неделю бушует непогода. Из-за этого началась пыльная буря, уровень воды в Дону снизился до критических отметок. Буря повалила десятки ветхих деревьев и других непрочных конструкций. Коммунальные службы перевели усиленный режим работы.

Из-за непогоды снизился уровень воды в местах водозабора. Водоснабжение с пониженным давлением осуществляется: в селе Чалтырь (кроме пос. Дон-25), хуторе Мокрый Чалтырь, селе Крым, хуторах Весёлый, Калинин, Хапры, СНТ «Донец», СТ «Автомобилист», СТ «Ритм», СТ «Ладья», ДНП «Поселок Озерный», СНТ «Солнышко», ООО «Бумажная фабрика», ОАО «Молочный завод Мясниковский».

О времени восстановления водоснабжения не сообщается. Поставки воды организует водоканал Таганрога.
Фото: Rostov.ru
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