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Тренер вратарей «Ростов-Дона», завершает свою работу в клубе.

Тренер вратарей «Ростов-Дона», завершает свою работу в клубе.
Бранка Йованович, тренер вратарей «Ростов-Дона», завершает свою работу в клубе. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте команды 28 мая.

Сербская наставница, которой сейчас 54 года, вместе с командой стала обладательницей Кубка России в сезоне 2024/25.

-На протяжении своей карьеры я встречала множество команд, работала со сборной, но никогда не встречала таких потрясающих болельщиков, как здесь. Вы — настоящие молодцы! Спасибо «Ростову» за все впечатления и воспоминания!— поделилась Бранка Йованович.

Напомним, что ранее стало известно о том, что после завершения сезона Полина Кузнецова, одна из самых титулованных игроков «Ростов-Дона», объявила о завершении своей спортивной карьеры.
Фото: ГК Ростов Дон
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