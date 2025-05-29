Фото: ГК Ростов Дон

Бранка Йованович, тренер вратарей «Ростов-Дона», завершает свою работу в клубе. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте команды 28 мая.Сербская наставница, которой сейчас 54 года, вместе с командой стала обладательницей Кубка России в сезоне 2024/25.-На протяжении своей карьеры я встречала множество команд, работала со сборной, но никогда не встречала таких потрясающих болельщиков, как здесь. Вы — настоящие молодцы! Спасибо «Ростову» за все впечатления и воспоминания!— поделилась Бранка Йованович.Напомним, что ранее стало известно о том, что после завершения сезона Полина Кузнецова, одна из самых титулованных игроков «Ростов-Дона», объявила о завершении своей спортивной карьеры.