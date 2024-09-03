Фото: Дондей

В Ростове значительно выросли цены на картофель и лук. Корреспондент DonDay побывал на местном рынке и выяснил, что стоимость овощей увеличилась на 20 рублей по сравнению с прошлым годом.Если раньше килограмм картофеля можно было купить за 30–35 рублей, то теперь его цена составляет 50–60 рублей. Это повышение цен касается всех видов картофеля, включая популярный сорт «лимонка», который теперь стоит 120 рублей за килограмм (год назад его можно было приобрести за 100 рублей).Фермеры объясняют рост цен низкой урожайностью, вызванной сорокаградусной жарой и отсутствием дождей. Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что тонны ещё не созревшего картофеля попросту высохли.Помимо роста цен на картофель, наблюдается также его дефицит на прилавках. Торговые ряды заметно опустели.Также заметно подорожал один из самых дешевых овощей. За килограмм лука в этом году придётся отдать 50–100 рублей, в то время как в прошлый сезон его стоимость варьировалась от 30 до 70 рублей за килограмм в зависимости от сорта.Аномальная жара в Ростовской области привела к гибели фруктов, ягод и овощей. DonDay сообщал об увеличении цен на помидоры: за неделю их цена выросла в два раза.