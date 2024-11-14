За год цены на некоторые продукты выросли на 30% в Ростовской области

Фото: ростов.ру

В Ростовской области цены на некоторые продукты выросли за год больше, чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные Росстата на начало ноября 2023 и 2024 годов.В ходе исследования цен на продукты питания было обнаружено, что стоимость килограмма говядины увеличилась на 72 рубля и составила 571 рубль. В то же время цена на свинину выросла всего на 4 рубля и достигла 376 рублей.Сливочное масло в Ростове-на-Дону теперь стоит 963 рубля, что на 25% больше, чем в прошлом году. Подсолнечное масло подорожало на 5 рублей. Стоимость сметаны увеличилась на 15% и составила 336 рублей, творога — на 33 рубля, до 431 рубля, а молока — на 10 рублей, до 81 рубля.Цена на сыр выросла на 11% и составила 793 рубля. Стоимость куриных яиц стабилизировалась. Десяток яиц стоит 102 рубля, что на 5 рублей дороже, чем в прошлом году. Белый хлеб подорожал на 15% и теперь стоит 13 рублей.Самым подорожавшим продуктом за год стал картофель, стоимость которого увеличилась на 50%, до 55 рублей.Однако среди растущих цен есть и те, которые стали дешевле. Куриное мясо подешевело на 40 рублей и теперь стоит 190 рублей, а сахар — на 4 рубля. Цена на маргарин осталась неизменной — 238 рублей.