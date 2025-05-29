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За двое суток спортсмены пробегут 360 километров по пути из Ростова в Краснодар

За двое суток спортсмены пробегут 360 километров по пути из Ростова в Краснодар

С 30 мая по 1 июня состоится ультрамарафонский забег, маршрут которого проляжет между Ростовом-на-Дону и Краснодаром. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Бегограм».

Участникам из Ростовской области предстоит преодолеть дистанцию в 360 километров за 38 часов. Старт марафона запланирован на 30 мая в 19:00, место отправления – улица Социалистическая в Ростове-на-Дону. Финиш в Краснодаре ожидается 1 июня к 9:00.

В эстафете примут участие восемь спортсменов, которые будут бежать парами, сменяя друг друга на протяжении всего маршрута. Пока один партнер бежит, другой будет сопровождать его на автомобиле. В среднем, каждому атлету предстоит пробежать около 90 километров.
Фото: нейросеть
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