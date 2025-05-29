В Ростовской области 18-летний парень забил палкой до смерти дедушку

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В Ростовской области произошла ужасная трагедия: 18-летний юноша совершил жестокое убийство своего деда. Инцидент произошел 27 мая в городе Новошахтинске.Следствие установило, что молодой человек наведался к своему 85-летнему родственнику, проживающему на улице Станционной. Зная о наличии у деда денежных средств, внук задумал ограбление. Подкравшись к старику сзади, он нанес ему серию ударов деревянной палкой. Полученные повреждения оказались смертельными, и пенсионер скончался на месте происшествия.Убедившись в смерти деда, злоумышленник похитил 40 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Тело погибшего обнаружила племянница, пришедшая навестить дядю.Вскоре подозреваемый был задержан правоохранительными органами. В ходе обыска в его жилище были найдены ключ от дома жертвы и одежда с пятнами крови.В Следственном комитете Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека по статьям «Разбой» и «Убийство». Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.