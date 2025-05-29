Из-за масштабного пожара в Ростовской области погибли домашние животные

Фото: Дондей

В Ростовской области разыгралась страшная трагедия: из-за масштабного пожара погибли домашние животные. О данном происшествии новостному порталу DonDay сообщили очевидцы.По предварительным данным, возгорание началось около 9 часов утра 29 мая в Цимлянском районе. В станице Красноярской, по улице Заречной, 89, пламя моментально охватило два подсобных строения, а густой смог был виден издалека.В Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что на место происшествия немедленно были отправлены два пожарных расчета. Возгорание, охватившее площадь в 210 квадратных метров, удалось ликвидировать к 9:10.По счастливой случайности, среди людей никто не пострадал. Как утверждают местные жители, из одного сарая удалось вывести скот, однако вторая постройка стала смертельной ловушкой. Животных, находившихся внутри, спасти не удалось – они стали жертвами огня.