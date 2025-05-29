В Ростове жители Западного пожаловались на странные взрывы во дворе многоэтажки

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону жители Западного жилого массива пожаловались на странные взрывы во дворе жилого дома. Об этом горожане сообщили в соцсетях 29 мая.Как рассказали горожане, звуки появились на Мушкетова, между домами на Крючкова, 1/2 и Батуринской, 165/13. Люди слышали уже как минимум два взрыва за неделю. Вероятно, звуки исходят из канализационного колодца рядом.После сильного хлопка начинает гореть трава и из-под земли вверх поднимается дым.- Последний взрыв произошёл 29 мая около 11:00. Взрывается летящая сфера, примерно в одном месте, шар похож на газовый, слышен хлопок сильный. Прошлый раз остался круг выжженной травы, сегодня трава горела, вызвали пожарную машину, но до приезда потушили, - пишут ростовчане.По какой причине происходят пожары, пока не ясно. Вероятно, на участке может случиться серьезное ЧП. Люди просят обследовать территорию, чтобы узнать причину странных звуков.