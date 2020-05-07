В Ростовской области выросла вероятность заразиться коронавирусом
В Ростовской области вырос риск заразиться новой коронавирусной инфекцией. Такое исследование провели учёные ростовского НИИ «Спецвузавтоматика».
По данным специалистов, ещё в начале апреля вероятность подхватить COVID-19, повстречавшись с 200 людьми, составляла несколько десятитысячных процента. Сейчас же этот показатель – 0,53%. Среди учёных подобная ситуация называется «жёлтой зоной», то есть нужно обязательно соблюдать масочный режим и использовать антисептики.
Специалисты ЮФУ также спрогнозировали сроки, когда Ростовская область выйдет в «зелёную зону» по коронавирусу. По данным учёных, для регионов это наступит 22 мая, для Ростова-на-Дону – 28 мая (для примера: Москва выйдет только 11 июня). «Зелёная зона» характеризуется тем, что число заболевших растёт медленнее, чем число выздоровевших.
По состоянию на утро 9 мая в донском регионе зафиксировано 1 674 случая заражения коронавирусом. Летальных исходов зарегистрировано 19.