Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области многодетная семья лишилась дома из-за пожара. ЧП случилось 24 июля в хуторе Красном Тарасовского района.Утром в летней кухне, примыкающей к жилому строению, загорелся холодильник. Огонь быстро распространился на дом. Там находились родители и семеро детей, самому младшему из которых – всего девять месяцев. Пожарный извещатель вовремя сработал, разбудив семью. Все успели эвакуироваться до того, как огонь охватил дом полностью.По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 96 квадратных метров. На его ликвидацию выезжали пять пожарных на двух специализированных машинах.