В Ростовской области выпускники Института молодых исследователей защитили проекты
В правительстве Ростовской области свои проекты защитили выпускники Института молодых исследователей. 20 сентября студенты и аспиранты представили свои проекты по результатам стажировки в органах власти региона. Заседание комиссии по приемке выполненных исследовательских и аналитических работ прошло под председательством заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.
- Погружение в текущую практическую деятельность органов власти для ребят – это хороший мотиватор и серьезный трамплин для дальнейшего трудоустройства, - подчеркнул Вадим Артемов. - Но, конечно, главная цель Института молодых исследователей – привлечение на государственную гражданскую службу мотивированных и подготовленных молодых людей.
Пятнадцатый набор в Институт молодых исследователей состоялся весной этого года. Несколько месяцев молодые исследователи проходили стажировку в органах исполнительной власти донского региона по разным направлениям. В результате совместной работы было создано шесть проектов, посвященных актуальным вопросам, связанным с деятельностью исполнительных органов.
Екатерина Кременчук разработала дорожную карту совершенствования механизмов научно-производственной кооперации в регионе.
Другая выпускница, Анастасия Папкова, – конкретные предложения по модернизации информационных ресурсов департамента потребительского рынка области.
Арина Лаптева разработала проект мобильного приложения, ориентированного на молодые семьи. Имран Магеррамов провел анализ, касающийся вопросов современной промышленной политики.
Ольга Савченко в своей работе акцентировала внимание на поиске новых форм профилактических мероприятий для молодежи и разработала предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.
Александра Проценко составила рекомендации для оценки инновационного потенциала предприятий в Ростовской области.
Члены комиссии подчеркнули высокий уровень представленных проектов, их практическую значимость и потенциальную возможность применения в деятельность исполнительных органов Ростовской области.
- Сегодня внимание власти и на федеральном уровне, и на региональном приковано к поиску молодых конкурентоспособных специалистов, способных генерировать нестандартные идеи, создавать новые возможности для развития государства в долгосрочной перспективе, - отметил Вадим Артемов. - Губернатор области Василий Голубев ставит перед нами задачу по привлечению в органы власти всех уровней молодых перспективных специалистов. Реализация проекта – один из максимально эффективных инструментов для ее решения.
Стоит отметить, что с 2009 года на Дону проводятся мероприятия, направленные на отбор и привлечение самых талантливых молодых людей для работы в региональных исполнительных органах. За это время в проекте приняли участие 130 человек, из которых большинство стали сотрудниками этих органов и подведомственных организаций.
Проект был признан лучшей кадровой практикой на государственной гражданской службе в рамках всероссийского конкурса, организованного Министерством труда Российской Федерации. Он был удостоен диплома I степени факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова.