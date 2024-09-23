В Ростовской области выпускники Института молодых исследователей защитили проекты

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В правительстве Ростовской области свои проекты защитили выпускники Института молодых исследователей. 20 сентября студенты и аспиранты представили свои проекты по результатам стажировки в органах власти региона. Заседание комиссии по приемке выполненных исследовательских и аналитических работ прошло под председательством заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.- Погружение в текущую практическую деятельность органов власти для ребят – это хороший мотиватор и серьезный трамплин для дальнейшего трудоустройства, - подчеркнул Вадим Артемов. - Но, конечно, главная цель Института молодых исследователей – привлечение на государственную гражданскую службу мотивированных и подготовленных молодых людей.Пятнадцатый набор в Институт молодых исследователей состоялся весной этого года. Несколько месяцев молодые исследователи проходили стажировку в органах исполнительной власти донского региона по разным направлениям. В результате совместной работы было создано шесть проектов, посвященных актуальным вопросам, связанным с деятельностью исполнительных органов.Екатерина Кременчук разработала дорожную карту совершенствования механизмов научно-производственной кооперации в регионе.Другая выпускница, Анастасия Папкова, – конкретные предложения по модернизации информационных ресурсов департамента потребительского рынка области.Арина Лаптева разработала проект мобильного приложения, ориентированного на молодые семьи. Имран Магеррамов провел анализ, касающийся вопросов современной промышленной политики.Ольга Савченко в своей работе акцентировала внимание на поиске новых форм профилактических мероприятий для молодежи и разработала предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.Александра Проценко составила рекомендации для оценки инновационного потенциала предприятий в Ростовской области.Члены комиссии подчеркнули высокий уровень представленных проектов, их практическую значимость и потенциальную возможность применения в деятельность исполнительных органов Ростовской области.- Сегодня внимание власти и на федеральном уровне, и на региональном приковано к поиску молодых конкурентоспособных специалистов, способных генерировать нестандартные идеи, создавать новые возможности для развития государства в долгосрочной перспективе, - отметил Вадим Артемов. - Губернатор области Василий Голубев ставит перед нами задачу по привлечению в органы власти всех уровней молодых перспективных специалистов. Реализация проекта – один из максимально эффективных инструментов для ее решения.Стоит отметить, что с 2009 года на Дону проводятся мероприятия, направленные на отбор и привлечение самых талантливых молодых людей для работы в региональных исполнительных органах. За это время в проекте приняли участие 130 человек, из которых большинство стали сотрудниками этих органов и подведомственных организаций.Проект был признан лучшей кадровой практикой на государственной гражданской службе в рамках всероссийского конкурса, организованного Министерством труда Российской Федерации. Он был удостоен диплома I степени факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова.