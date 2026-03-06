Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону проводили на пенсию служебного пса Вегаса

В Ростове-на-Дону проводили на пенсию служебного пса Вегаса
В Ростове на пенсию проводили служебного пса Вегаса. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Пес начал свою карьеру еще 10 лет назад. Вегас зарекомендовал себя как надёжный, уравновешенный и работоспособный пёс, способный действовать в сложных ситуациях.

Вместе с кинологом пес более 9 тысяч раз выезжал на задания по сохранению общественного порядка и больше 2 тысяч раз на задания, связанные с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.

Пес останется жить в семье своего напарника-кинолога, с которым прошел весь служебный путь.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика