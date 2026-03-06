В Ростове-на-Дону проводили на пенсию служебного пса Вегаса

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростове на пенсию проводили служебного пса Вегаса. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.Пес начал свою карьеру еще 10 лет назад. Вегас зарекомендовал себя как надёжный, уравновешенный и работоспособный пёс, способный действовать в сложных ситуациях.Вместе с кинологом пес более 9 тысяч раз выезжал на задания по сохранению общественного порядка и больше 2 тысяч раз на задания, связанные с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.Пес останется жить в семье своего напарника-кинолога, с которым прошел весь служебный путь.