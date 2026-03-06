В Ростовской области с 5 марта увеличили размер выплат контрактникам до 3 млн рублей

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области с 5 марта увеличили размер единоразовых выплат контрактникам до трех миллионов рублей, как сообщили в региональном правительстве.Чтобы получить эту сумму, необходимо заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации в пределах Ростовской области и отслужить в одной из частей, указанных в соответствующем постановлении правительства.Напомним, что ранее, в феврале 2026 года, единовременная выплата также была увеличена.