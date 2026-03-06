Донской зернотрейдер «Родные поля» подал многомиллиардный иск к своему экс-владельцу

Фото: Donday

Судебная драма вокруг крупнейшего донского зернотрейдера ООО «Родные поля» (ранее - ТД «РИФ»), национализированного в прошлом году, набирает обороты. Компания подала очередные многомиллиардные иски против своего бывшего бенефициара Петра Ходыкина.По новым заявлениям «Родных полей», с Ходыкина планируется взыскать 24 миллиарда рублей дивидендов, полученных в 2023 году. Это дополняет уже поданные ранее иски: одно дело предусматривает взыскание около 135 миллионов рублей с экс-гендиректора Марины Турянской, а второе – 203,3 миллиона рублей с Турянской и Ходыкина солидарно. Заседания по этим искам состоятся 18 марта.Кроме того, «Родные поля» оспаривают сделки, связанные с отчуждением долей в ООО «ЮгАгроХолдинг», которыми владел Ходыкин. Компания требует признать недействительным договор купли-продажи 99,95% доли «ЮгАгроХолдинга», совершенный между ТД «РИФ» и Петром Ходыкиным 26 июля 2023 года, а также сделки по отчуждению в пользу Нины Кузнецовой и Татьяны Ходыкиной. В случае удовлетворения иска доли в «ЮгАгроХолдинге» могут вернуться в распоряжение «Родных полей». Процесс по этому делу начнется 1 апреля.История с национализацией «Родных полей» началась из-за двойного гражданства Ходыкина как бенефициара стратегического предприятия. После национализации Росимущество выставило доли компании на аукцион.Тем временем Петр Ходыкин оспаривает решение о признании компании стратегическим объектом. Апелляционное заседание по его жалобе назначено на 6 апреля.