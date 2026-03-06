В Ростове после повышения стоимости проезда водители стали зарабатывать больше

Фото: Дондей

Цена за поездку на автобусе выросла с 25 декабря 2025 года. За два месяца перевозчики отметили положительные изменения. Например, зарплата водителей «Ростовпассажиртранса» выросла с 78 до 114 тысяч рублей. Опытные и энергичные специалисты с премиями могут получать до 200 тысяч.Это привлекло новых работников. На предприятие устроились 78 водителей. Однако проблема нехватки кадров в этой сфере всё ещё актуальна.Пассажиры не разделяют оптимизма властей. Горожане продолжают жаловаться на нехватку транспорта в течение дня, грязные салоны и грубое поведение водителей. Одна из жительниц рассказала, что ей пришлось дышать сигаретным дымом во время поездки. На замечания водитель не реагировал.Есть мнение, что улучшения в сфере общественного транспорта не будут заметны для пассажиров и останутся внутри транспортных компаний.