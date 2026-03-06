Новости
В поселке Ростовской области временно закроют ж/д переезд из-за ремонта

В поселке Ростовской области временно закроют ж/д переезд. Информацию предоставили в СКЖД 6 марта.

Движение будет временно закрыто в поселке Персиановский. Автомобили не смогут проехать через переезд 1158 километр на станции Персиановка (пересечение улиц Привокзальная и 8 марта). Ограничения будут введены 10 и 11 марта с 9:00 до 16:00. Меры связаны с осуществлением ремонтных работ.

Водителей просят учитывать информацию для планирования поездок.
Фото: РЖД
