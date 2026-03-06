Фото: Яндекс Карты

Водителей Ростовской области предупредили о дорожных работах на автодороге М-4 «Дон». Сообщение поступило от ГИБДД по региону 6 марта.В настоящий момент специалисты проводят ямочный ремонт по следующим участкам: 987-990-й км в направлении на юг; 993-1 000-й км М-4 «Дон» в направлении на юг, 1 009-1 014-й км М-4 «Дон» в направлении на юг, а также 990-987-й км М-4 «Дон» в направлении на север.Дорожники поочередно перекрывают правую и левую полосы движения. Из-за этого движение по трассе может быть затруднено. По данным «Яндекс. Карт», на месте наблюдается пробка примерно 10 километров. Транспорт двигается с минимальной скоростью от 1 004-го км в районе поселка Интернационального до 1 014-го км у хутора Миллерова.Автовладельцев просят учитывать дорожные обстоятельства и планировать свои маршруты заранее.