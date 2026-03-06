Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водителей Ростовской области предупредили о дорожных работах на автодороге М-4

Водителей Ростовской области предупредили о дорожных работах на автодороге М-4
Водителей Ростовской области предупредили о дорожных работах на автодороге М-4 «Дон». Сообщение поступило от ГИБДД по региону 6 марта.

В настоящий момент специалисты проводят ямочный ремонт по следующим участкам: 987-990-й км в направлении на юг; 993-1 000-й км М-4 «Дон» в направлении на юг, 1 009-1 014-й км М-4 «Дон» в направлении на юг, а также 990-987-й км М-4 «Дон» в направлении на север.

Дорожники поочередно перекрывают правую и левую полосы движения. Из-за этого движение по трассе может быть затруднено. По данным «Яндекс. Карт», на месте наблюдается пробка примерно 10 километров. Транспорт двигается с минимальной скоростью от 1 004-го км в районе поселка Интернационального до 1 014-го км у хутора Миллерова.

Автовладельцев просят учитывать дорожные обстоятельства и планировать свои маршруты заранее.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика