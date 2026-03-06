Ростовчане смогут увидеть сближение Луны с яркой звездой Спикой 6 марта

Фото: Мир Космоса

Ростовчане смогут наблюдать сближение Луны с самой яркой звездой в созвездии Девы — Спикой. Явление произойдет уже 6 марта в 19:30.Большая часть ночи будет ясной, и на небе можно будет видеть яркие объекты. Их можно будет наблюдать без телескопа или в бинокль.