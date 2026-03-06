Более 3 млн рублей пытаются взыскать с крупного агрохолдинга «Юг Руси» из Ростова за поставленную муку

Фото: Яндекс.Карты

Более трех миллионов рублей пытаются взыскать с крупного агрохолдинга «Юг Руси» из Ростова за поставленную муку. Информация по делу появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.Иск был подан в начале октября 2025 года. ООО «Земля» обратилось в суд с требованием взыскать с хлебозавода долг по договору поставки, заключенному в апреле 2025 года. По условиям договора ООО «Земля» обязалось поставить ООО «Хлебозавод Юг Руси» 584 120 килограммов пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сортов на общую сумму 15,5 миллиона рублей.Несмотря на выполненные поставщиком обязательства, покупатель оплатил лишь часть поставленной продукции, около 12,2 миллиона рублей, оставив непогашенной сумму в 3,27 миллиона рублей. Претензия, направленная ООО «Земля» на имя хлебозавода с требованием урегулировать долг, осталась без ответа.Представленные в суде доказательства, включая подписанные сторонами документы, подтвердили факт поставки муки. В то же время ООО «Хлебозавод Юг Руси» не смог предоставить суду достаточных оснований, доказывающих полную оплату полученной продукции.4 марта Арбитражный суд Ростовской области вынес решение, согласно которому ООО «Хлебозавод Юг Руси» обязан выплатить ООО «Волгодонскому мукомольному комбинату» задолженность в размере 3 270 400 рублей. Кроме того, с ответчика также будут взысканы судебные расходы на оплату государственной пошлины в сумме 123 112 рублей.Решение суда вступит в законную силу через месяц после его вынесения, при условии отсутствия апелляционной жалобы со стороны ООО «Хлебозавод Юг Руси».Напомним, агрохолдинг «Юг Руси» является одним из крупнейших игроков на российском рынке. Компания, основанная в 2004 году, развилась от производства хлебобулочных изделий до ведущего производителя и экспортера растительных масел. В структуру холдинга входят многочисленные сельхозпредприятия, маслоэкстракционные заводы, хлебозаводы и логистические терминалы.В последние годы наблюдается тенденция к продаже активов компании, в том числе хлебозавода в Ростове и трех маслозаводов в Белгородской и Воронежской областях.